殯葬名額加價出售　警方逮捕逾20名「黃牛黨」

多地殯葬服務壓力大，數額供不應求，大批民眾在殯儀館外大排長龍。上海市警方周五（30日）發布消息稱，近期針對哄抬藥價、殯葬「黑中介」、非法銷售新冠抗原檢測套裝等涉疫違法犯罪行為，多個部門組成工作專班嚴厲打擊。警方發現有「黃牛黨」插隊得到殯葬名額加價賣給市民，逾20人被行政處罰。

上海警方成立由治安總隊、經偵總隊、刑偵總隊等部門組成的打擊涉疫違法犯罪工作專班，對借疫情擾亂社會秩序、非法牟利的不法之徒予以打擊。疫情期間有民眾反映存在殯葬「黑中介」的情況，警方嚴查殯葬業「一條龍」從業人員涉嫌非法經營、非法獲取家屬訊息、伺機哄抬殯葬服務價格，更有人收錢後未提供真實服務存在詐騙等。

其中徐匯分局周四（29日）破獲一宗涉嫌高價收取殯葬費用的案件，有3人在網上發布殯葬中介消息，以每單加收50%以上服務費提供殯葬服務非法牟利。警方另在全市殯儀館、醫院開展巡查，查處「黃牛黨」等情況。虹口分局周四亦在寶興殯儀館周邊巡查期間，逮捕逾20人，他們以插隊等方式將業務受理名額以1,500至2,000元人民幣（約1,713至2,284港元）賣給民眾。