駐英大使撰文　解釋中國調整新冠防疫政策

中國駐英國大使鄭澤光在英國《衞報》撰文，解釋中國為何調整新冠防疫措施。他強調國內疫情總體穩定可控，人民已在制訂工作、學習及旅遊計劃，因此國家由明年1月8日起改變方針。他同時重申中國目前防疫政策已調整為預防重症，進一步降低疫情對經濟社會活動的影響。

文章周五（30日）刊出，題為《在中國，以下是我們希望西方了解中國如何應對新冠》。鄭澤光稱，中國過去3年堅持以人民及其生命為中心，嘗試控制疫情，同時推動經濟社會發展，重申國家應對疫情措施有效、科學且符合國情。

對於中國近期宣布調整新冠防疫措施，鄭澤光解釋這是基於對病毒變異及疫情形勢的科學評估。他稱中國已接種34億劑新冠疫苗，約九成人完成接種兩劑疫苗，同時承認隨着染疫人數增加，部分民眾囤積藥品，導致某些地方出現藥物短缺問題，不過由於國家擁有強大生產能力，藥物供應不是問題。

最後，鄭澤光指出國際普遍正面評價中方明年實施的跨境旅遊臨時措施，而隨着國內疫情好轉、穩定經濟增長政策效應顯現、中外人員往來更加便利，中國將會釋放長久積壓消費需求。他預期上述情況將會改善投資者信心，而中國經濟即將出現反彈，是中方及全球經濟好消息。