台灣擬增購多管火箭　美國允售更多防空導彈

台海局勢持續緊張之際，傳出美國同意台灣增購一定數量刺針防空導彈的消息，武器將於2025至29年分批交付，以配合台軍守備旅分批成軍。同時，台軍計劃增購美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS）。

台媒周五（30日）報道，海軍以跨年度預算133.7億元新台幣（約34.2億港元），向美國採購500枚刺針導彈，供志願役官兵組成的主戰部隊使用。其中一半分配予陸軍，另一半交予海軍陸戰隊或部分艦艇官兵使用，預計2025年前全數交貨。隨着義務兵役延長至一年，以及即將編成志願役軍官指揮、義務役士兵為主的守備旅，導致刺針導彈不敷應用。台軍於是提出增購要求，並獲美國同意，惟台軍消息人士拒絕透露實際採購數量。

因應戰備任務需求，台軍或在美國同意出售的29套HIMARS上，探討增購可能。29套HIMARS中有兩套用作教育訓練，其餘27套未來將部署在台灣本島北中南三大軍團，但金門、馬祖及澎湖更接近中國大陸，在外島部署HIMARS可延伸打擊火力，增加台灣防禦縱深，更可加強對大陸境內重要軍事據點的反制能力。

此外，有台灣政軍人士透露，考慮到兵力結構改變，台軍21.5萬人的總員額未來可能調整。台軍預計陸續充實18個城鄉守備旅，戰時動員後備軍人參與防衞作戰。