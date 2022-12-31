台空軍防空部搬至高雄旗山　調度天弓愛國者導彈

台灣空軍防空暨導彈指揮部駐地本月已由台南仁德遷至高雄旗山某陸軍營區，空軍司令劉任遠上將周五（30日）前往視導。指揮部轄下管制天弓、愛國者、鷹式防空導彈，以及雄二E地對地巡航導彈、雄昇地對地巡弋導彈、劍翔攻擊無人機系統等，提高防禦能力。

台媒周六（31日）報道，專責發揮聯合防空作戰效能的空軍防空暨導彈指揮部，駐地曾由新北泰山、台南仁德遷至高雄旗山，就連名稱及組織也經歷數次變更。台灣軍方人士解釋，台南仁德欠缺完善的地下指揮所設施及機制，在戰時容易成為解放軍第一波攻擊的目標。

該名軍方人士續稱，為避免交戰時有關防空作戰、導彈反制的指揮管制機制功能癱瘓，台國防部因此核定，將指揮部搬遷到具有完善地下指揮機制的陸軍高雄旗山某營區之內。台軍方媒體周六（31日）報道，劉任遠周五由業務主管一行陪同下視導指揮部，了解營區整體規劃及設施妥善情況。

台媒分析稱，在各型戰機之外，台空軍有兩大防空作戰利器，「要能看得遠、打得遠」。「看得遠」指位在北部山區的長程預警雷達，以及設置在全台高山丶外島地區的戰管雷達，就是空軍的「千里眼」；「打得遠」是上述指揮部管制的天弓、愛國者等導彈。原來該指揮部在2017移編空軍，同年9月再由空軍防空導彈指揮部和空軍防空炮兵指揮部合併升級為目前最新的指揮部。