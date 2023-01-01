獨居者擔心染疫難自理　網上有人提供上門照顧服務

隨着新冠病毒感染人數愈來愈多，內地不少城市獨居人士開始擔心自己一旦染疫，生活無法自理。近期，多家社交平台出現「上門照顧小陽人（感染者）」的服務，內容包括洗衣、煮飯、清潔、照顧寵物等，每小時收費50至600元人民幣（約57至685港元）不等。

在浙江省義烏市的小杜，近日也加入了這行列。她在當地從事財務工作，因為所在單位會提前放假，她又不打算回家過年，所以找兼職。她表示自己曾染疫已康復，有照顧人的經驗。她指自己收費相對低，比之前做家教收費要低得多，「所以也是抱着一種助人為樂的心態去做的」。她正在照顧的對象，是一名跟她差不多大的女子。由於對方只能臥床，所以她的主要工作是曬衣服、打掃房間和陪對方聊天解悶，總共服務了約2.5小時。

有人認為，這種服務無論對需求方還是服務方都會有一定的人身安全風險，更何況接觸患者也有可能感染。小杜稱也有過類似的擔憂，所以在上門服務時她會一直戴着N95口罩，也準備好酒精消毒，完成服務後還會在戶外待5分鐘才乘車回家。至於人身安全，小杜表示剛開始時有點擔心，工作時會跟提早跟男朋友說，期間讓保持聯繫。她還建議在服務前確認對方的身份，「比如互換身份證的加水印照片，可以的話最好在專業家政平台發布訊息」。