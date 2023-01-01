逾4萬人參加跨年晚會　台北101放300秒煙花倒數

周日（1日）踏入新年元旦，台灣前一日已舉辦多場跨年活動，其中台北101大樓舉行300秒煙花匯演，台中跨年晚會安排188秒高空煙花騷，台南150秒煙花迎接新年，吸引大批民眾到場倒數跨年。台北市跨年晚會湧入逾4萬人，無視細雨到場；新北跨河煙花在象徵2023的「20時23分」施放，時間長達13分14秒，代表「一生一世」。

台北市觀光傳播局指出，跨年晚會邀請南韓女藝人到場，現場氣氛熱烈，隨活動離放煙花時刻愈來愈近，現場大批民眾冒雨和寒冷來到加入。墾丁亦湧入逾6,000名遊客，恆春警方因應人潮，啟動人車分流管制。墾丁大街管委會主委曾春惠表示，大街上滿滿遊客人潮，明顯感受到遊客回流的熱度。

狂歡過後，台北市環保局在周日凌晨派員到場清理垃圾，其中全市跨年活動清出8.1公噸垃圾和5.1公噸資源回收物，較去年略增，應是疫情趨緩加上開放飲食所致。市環保局出動745名清潔隊員，1小時內完成場地清理，恢復市容。另有民眾到新北觀賞淡水跨河煙花騷後，淡海輕軌至上周六晚上10時已運送1.8萬名旅客，並強調48小時不打烊，持續服務跨年及欣賞煙花的民眾。