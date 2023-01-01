多地民眾憂感染惹後遺　湧醫院排隊照肺

內地疫情升溫，「肺部CT（電腦斷層掃描）檢查需求暴增」的話題近日登上網上熱搜，有網民表示醫院肺部電腦掃描檢查等候患者大排長龍，部分醫院檢查更排隊一天以上。北京、上海、廣州多家醫院近一周以來醫院CT肺部檢查需求量急升，多位專家提醒，目前大多數新冠感染者表現為上呼吸道症狀，未累及肺部，毋須盲目進行檢查。

北京朝陽中西醫結合急診搶救醫院放射科工作人員上周五（2022年12月30日）表示，近兩日掛號等候肺部CT檢查的患者有400至500人，比平時多好幾倍。醫護都在加班，來得晚的患者不一定能趕及檢查。浙江媒體日前報道，近期到寧波市北侖區中醫院進行肺部CT的人數達到往常的6倍。

有經已進行或已成功預約了CT檢查的新冠感染者對內媒表示，做檢查是為了有備無患，以求心安。北京市民馬先生早前抗原自測感染，隔天再測轉為無感染，但咳嗽一直沒停，晚上更咳得整晚睡不着。由於網上近日有關「白肺」的討論特別多，他擔心自己肺部有炎症，於是前往醫院掛號檢查，結果顯示肺部屬於輕微感染，醫生叮囑多喝水便沒事。 浙江大學醫學院附屬第一醫院傳染病科主任盛吉芳指出，所謂的「白肺」（嚴重肺炎）是指肺部滲出面積達70%至80%左右，臨床上這部分患者佔比非常低，絕大多數患者毋須恐慌。