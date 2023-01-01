美指殲11不安全攔截美機　解放軍斥誣衊炒作

美國印太司令部早前批評，解放軍海軍一架殲11戰機上月21日在南海國際空域以「不安全」的方式攔截美軍一架偵察機。中方南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校上周六（上月31日）反駁，美軍機不顧中方多次警告做出危險接近動作，美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作。

田軍里表示，美國空軍一架RC135偵察機當時在中國華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，解放軍南部戰區組織空中力量對其全程跟蹤監視。美機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓，做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為準則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。

田軍里指，中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現了中國軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度。美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。中方嚴正要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衞國家主權安全。