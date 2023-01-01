內地昨增5102宗本土確診　四川1人疫歿

中疾控周日（1日）通報稱，內地前一日新增5,102宗本土確診病例，其中廣東1,784宗佔最多，另多1人疫歿，來自四川。因應農村「地域廣、人口多、底子薄」的特點，多省份部署應對農村感染高峰。四川內江、資陽兩地疾控部門日前對外公布新冠感染情況問卷調查結果，每日新增感染回落，感染率接近七成。

內地農村疫情防控形勢嚴峻複雜，多個省份相繼就農村地區疫情防控作出具體部署。安徽要求加強分級分層分流救治引導，加大重症救治資源儲備，充實基層醫護力量，全面提升醫療救治能力。四川農村地區醫療資源短缺，但春節臨近，返鄉人員急劇增多，多重因素疊加，疫情防控形勢十分嚴峻。江西返鄉人口流動加大，農村傳統節慶聚集性活動增多，當地防疫壓力凸顯。

四川內江市疾控部門公布的問卷調查結果顯示，自上月23日至25日共有超過3.7萬人參與調查，其中近2.6萬人自稱曾感染新冠，感染率為69.09%。資陽市疾控亦介紹，全市共有4,904人受訪，其中3,318人曾確診，感染率為67.66%。資陽市疾控表示，目前日增感染已處於回落階段，臨床症狀以咳嗽、發燒、渾身痠痛和乏力、流涕鼻塞為主，近九成人曾出現不同程度的咳嗽。

內蒙古鄂爾多斯市新冠病毒感染也處於高位流行階段。該市疾病預防控制中心上月30日發布問卷調查報告，顯示近2.8萬名受訪民眾中，新冠感染率為60.22%，其中僅有1.75%的人沒有任何症狀。患者中有高達85.41%患者自行服藥治療，12.81%患者沒有就診也沒有服藥，只有0.81%患者在醫院門診就診，0.19%患者在醫院住院治療，0.78%患者通過網絡問診 。