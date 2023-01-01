台斥解放軍於台海活動　無助兩岸和平

台灣總統蔡英文與副總統賴清德等人周日（1日）上午參加府前廣場升旗典禮後，蔡英文於早上8時半發表元旦談話，強調日前已召開「國安高層會議」，未來政府將朝4大方向施政，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能。她又強調，解放軍在台灣周邊展開軍事活動，無助於兩岸關係和區域和平穩定。

蔡英文表示，戰爭從來都非解決問題的選項，只有對話合作，共同以促進區域穩定發展為目標，才能讓更多人得到安全和幸福。兩岸今年的共同的課題，是恢復人民健康而有序的交流，以及應對各種經濟情況變化，亦有共同義務維持台海和區域和平穩定。針對大陸新冠疫情，她認為大陸疫情持續升溫，不少國家和地區都加強相關防疫措施，防止疫情擴散，而台灣自周日至本月31日亦會啟動相關措施；又稱只要大陸有需要，台灣願基於人道關懷提供必要協助，幫助更多人走出疫情。

針對台灣內部問題，今年元旦主題是「眾志成城，台灣向前」，蔡英文強調執政團隊的4項重要任務是照顧人民生活、維持經濟動能、守護台灣安全、善盡區域責任。台政府將減輕人民負擔，擴大租屋者的租金津貼；加速多元的住屋供給；為低收入戶及中低收入戶持續加發生活補助。財政部估計，去年台灣稅收可望超過預算數4,500億元新台幣（約1,170億港元），其中將撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，補貼電費。