長榮逾百地勤集體請假　至少47航班延誤

台灣長榮航勤周日（1日）有大批機場地勤員工臨時請假，僅約五成員工上班，導致長榮航空最少47班機延誤，近3,000名旅客受阻。長榮工會同日發聲明指長榮集團年終獎金，長榮航勤僅發放一個月，引發大批航勤人員嚴重不滿，自發性「依法休假不加班」。公司隨後表示，已安排其他地勤公司派人支援，優先處理客機的裝卸，目前延誤狀況已紓緩，為對旅客造成的不便致歉。

台媒報道指，與涉事員工同屬一集團的長榮海運日前宣布發45個月以上年終花紅，長榮航空也有3個月。惟負責貨物裝卸和行李搬運作業的長榮航勤年終僅有一個月，加上長期人力不足，因此引起部分員工不滿，有人決定依法在元旦公眾假期休假不加班。消息指，周日早上的長榮地勤當值員工只有編定的一半，全日有逾百人請假。

事件導致航班下貨和搬運行李等作業人力不足，出境班機出現半小時至3小時延誤。長榮航勤同日亦回應稱，因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空由台北出發的航班多有延誤情況，抵達的航班行李提領作業亦較緩慢。機場管理公司成立應變小組，協調人力支援。

長榮航空企業工會也發聲明聲援，指長榮航勤員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，支持航班正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重。工會呼籲長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施法定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力。