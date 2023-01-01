韓明起對華入境旅客落地檢　每日最多550人

南韓日前宣布，將要求所有來自中國的旅客入境前後均須接受新冠檢測，直至2月底。韓媒周日（1日）報道，南韓將於周一（2日）起加大對自華入境人士的檢疫力度，已構建每天最多可對550人實行落地檢的應對體系，嚴防疫情流入境內。

南韓中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官曹圭鴻周日在中央政府首爾辦公樓主持對策本部會議時表示，中國入境人員周一起需接受落地檢，將提前做好準備工作。為了為短期停留的外籍入境人員檢測，仁川機場第一及二航站樓的3個檢測中心投入500人支援，機場內劃出兩處可供逾500人等候的區域，準備最多可容納100名確診者居住的臨時生活設施，並計劃在仁川、首爾和京畿道增設相關設施。

曹圭鴻表示，將確保入境前後檢測、確診時隔離等防疫措施順利開展，呼籲各地方政府對長期居留人士做好防疫管理，切斷社區傳播鏈。除了從周一起對中國入境人員實施落地檢，當地周四（5日）起要求中國入境人員提交登機前48小時內進行的核酸檢測或24小時內進行的抗原檢測無染疫證明，又暫時限制發放中國赴韓短期簽證。