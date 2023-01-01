張文宏自爆曾染新冠　張伯禮稱不存在特效藥

上海市新冠疫情防控救治專家組組長張文宏近日自稱曾感染新冠變種病毒Omicron，但症狀很輕，當日在家工作，翌日已到確診患者病區查房。中國工程院院士張伯禮呼籲民眾，須注意身體症狀是否向重症發展，強調毋須囤藥，準備普通的感冒藥即可，強調「無論是西藥、中藥，都不存在特效藥，更沒有神藥」。

張文宏以自身感染新冠的經歷，呼籲民眾接種疫苗。他檢測發現感染的第一天安排居家休息，但在家中仍照常開6至7個網絡會議，第二天已在患者病房內查房。張文宏強調，當時周邊沒有人覺得他感染過，因為他每天都在病房裏工作，又認為自己打過第4針，他的經歷也讓他更支持疫苗接種。

張伯禮認為，很多患者誤以為自己在好轉，等出現急性症狀再送到急診時，就已經延誤了治療時機。他指民眾感染Omicron後需要關注5個轉重症標準，包括體溫超過38.5℃，持續發燒不退；曾出現呼吸困難，活動後氣喘，呼吸頻率比較快；持續出現比較嚴重的惡心、嘔吐、腹瀉等消化系統疾病；或精神狀態不佳，出現淡漠、恍惚、煩躁或反應遲鈍等表現；原有基礎病加重。他強調，若同時出現多個情況，就必須及時送醫。