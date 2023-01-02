22人涉不法追債　判囚1至25年不等

廣西壯族自治區來賓市興賓區人民法院上周六（2022年12月31日）公開宣判一宗涉及22名黑社會成員涉惡案件，他們被指自2007年來，通過威逼恐嚇等方式追債，包括70宗「套路貸」犯罪及3宗違法活動。被害者逾百人，非法放貸金額上億元人民幣。最終，主腦劉某獲判監禁25年，沒收個人全部財產，剝奪政治權利5年；其餘人則被判處1年至15年不等刑期，並處罰金；另沒收眾人違法所得，上繳國庫。

案情指，劉某等人利用受害人需要資金，但又無法從正規渠道獲取的急切心理，以虛增借貸金額、肆意製造違約等套路，詐騙及侵佔多名被害人錢款、公司、房產等資產，令對方無法還清欠款。他們再以恐嚇、威脅、跟蹤、侵入住宅、毆打等方式討債，滋擾受害人，從中牟取巨額非法經濟利益。

法院指涉案成員層級和職責分工明確，在長達15年內以企業化方式進行犯罪活動，並逐漸形成人數眾多、結構穩定的黑社會性質組織。法院最終依據組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、催收非法債務罪、強迫交易罪、洗錢罪、虛假訴訟罪、誣告陷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪共11項罪名，對劉某作出上述判罰。