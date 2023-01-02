內地昨增4499宗本土新冠　山東料3月前再爆兩波疫情

中國疾病預防控制中心周一（2023年1月2日）公布，內地前一日新增4,499宗本土確診新冠病例，廣東省佔1,555宗最多，福建省和北京市分別多512宗和440宗。內地同日新增1宗本土死亡病例，患者來自四川。山東省專家警告，當地本輪疫情尚未結束，提醒當地3月前還將經歷兩波疫情。

山東省新冠疫情處置工作領導小組醫療救治專家組組長王春亭表示，濟南第一波感染高峰於去年12月21日已到來，並會持續到本月10日。第二波感染高峰將於下周二（1月10日）春運開始後到春節期間發生，這段時間由於人口大規模流動，會令病毒形成快速傳播。第三波感染高峰將發生在春節後返城，直至3月份氣溫回升才有望緩解。他提醒，這波疫情對醫療條件薄弱的農村帶來挑戰，孩子和老人也面臨更高風險。

微信公號Public Health Forum（公共衞生論壇）上周五（2022年12月30日）發布文章，中國科學院院士石耀霖通過模型分析北京第一波疫情基本結束，已感染人數估計約佔總人口72%至83%。模型預測，當地社會生活在元旦可以基本恢復正常。他指出，由於重症死亡高峰往往發生在感染高峰半個月之後，所以未來一周或會傳出「憂傷的消息」，大家需要做好心理準備。