員工威脅春節罷工　長榮航勤尋求桃勤工會支援被拒

台灣長榮航空旗下機場地勤服務公司長榮航勤有大批員工不滿年終獎金（花紅）遠低於集團其他公司，周日（1日）自發依法休假不加班，導致多班客貨航班延誤，旅客行程受阻。周一（2日）的出勤人數目前未能確定，桃園機場緊急請桃園航勤公司支援，以維持機場運作。桃勤工會則拒絕支援，強調自己也有勞資爭議未解決，不能再要求會員支援。

長榮航勤有員工警告，如果公司不宣布年終提高為3個月，會繼續在農曆新年假期、二二八連假請假。台媒指，長榮航勤周日有151人臨時請假，周一早班仍有約40人請假，請假率從30%降到約10%。民航局介入處理後，長榮航勤協理主管、行政人員緊急召回搬運行李，包括董事長陳有玉，機場公司也請其他地勤業者協助，長榮航班延誤已降低至1小時。

桃園航勤企業工會周日指，已致電桃勤公司管理階層，強調不會介入其他地勤業者突發不明事件，若桃勤公司自行調用會員介入，後果自負。桃勤工會理事邱禹誠表示，桃勤工會有6大訴求，包括爭取夜間津貼從50元調整至75元（新台幣，下同，約13至20港元）；薪資水平提高4%，重新訂定薪資結構；現行操作和技術津貼分別增加1,000元和2,000元（約260和520港元）；員工職位等10年常態晉升改善方案。

桃勤工會預計周五（6日）前舉行代表大會及罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除在春節罷工。民航局表示，長榮航空周一錯開航班，調整航班時間段，不要集中在同一時間地勤作業因應。交通部長王國材則與長榮航空董事長林寶水聯絡，要求維護旅客權益，以及盡快與員工溝通、化解僵局。