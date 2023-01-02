衞健委司長：新冠非大感冒　憂春節報復式回鄉潮

內地官媒周一（2日）刊出國家衞健委醫政司司長焦雅輝的專訪，她承認新冠病毒感染確實不是大感冒，而部分感染新冠的患者雖然會出現一些肺炎，但遠遠未達到「白肺」程度。她又提到，不同城市目前正經歷急診和重症高峰，可能是最困難的時期，內地的醫療衞生系統已嚴陣以待。

焦雅輝表示，人們往往把感冒和流感混淆，前者症狀輕，即使不吃藥，一周都會好。流感是由病毒引發，也有全身的症狀，比如發燒、咳嗽，嚴重者有肺炎。根據不同病毒，流感的致病性也不一樣，如2008年的甲型H1N1甲型流感，以及可人傳人的高致病性H5N1禽流感，病死率很高。即使部分感染新冠的人會出現一些肺炎，但未至於白肺，經過治療會很快痊愈。

對春節臨近，城鄉之間人流增加，勢必導致病毒快速傳播，焦雅輝坦言感到憂慮。她擔心民眾3年來沒有回家過年，可能會出現報復式的城市人流高峰湧向農村。農村地域寬廣、人口龐大，但人均醫療資源有限。要應付農村疫情的巨大挑戰，她認為首要保證藥物供應能涵蓋春運的時間段甚至更長，其次是將重症患者最起碼轉到縣醫院救治。她形容本輪疫情是「非常硬的一場仗」，一線醫務人員自己或家人也受感染，承受着身心壓力。不過，隨着感染高峰過去，往後就會出現往下走的趨勢，困難一定會過去。