防疫解封三亞迎旅遊旺季　12萬人民幣別墅預訂爆滿

今年元旦適逢內地放寬新冠防疫政策，多地景區出現報復式出遊人潮。飛往海南省三亞市的飛機航班坐無虛席，該市頂級度假別墅一晚租金即使高達逾12萬元（人民幣，下同，約13.7萬港元），也早已預訂一空。有旅遊業者表示：「（防控措施調整）以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船。」

內媒周一（2日）報道，前往三亞的旅客大都是新冠康復者，海南機場集團預計旗下島內3個機場，在元旦假期間共執行航班2,300多架次、運送旅客近32萬人次。來自河南洛陽的賈女士早前染疫康復，她於上周日（2022年12月25日）3年來首次出行，和男朋友一起飛往三亞。令她印象深刻的是，機上不少人都曾染疫並康復。因擔心再次感染，她帶上感冒藥、退燒藥和體溫計，但直至旅程結束，備好的藥也沒用上。

在三亞經營酒店、遊艇出租等一站式服務的周毅表示，內地防疫措施新十條發布後，跟他合作的別墅度假酒店，不論是房租6,000至7,000元（約6,850至8,000港元）的雙人房，或每晚房租12萬元（約13.7萬港元）的8人房都幾乎訂滿。有酒店推出「抗陽（抗感染）」服務讓染疫客人入住，以分樓層或分幢形式設立染疫客人集中管理隔離區，從進入酒店到房間採取「單路線閉環入住」。海口海關數據顯示，上月13日至19日，海南離島免稅單日銷售金額連續7天超過1億元（約1.14億港元）。三亞海關則指，上月25日至31日，共監管離島免稅銷售5.9億元（約6.7億港元）。