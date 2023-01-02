《實踐是檢驗真理的唯一標準》原作者病逝　終年87歲

內地《光明日報》於1978年5月發表的特約評論員文章《實踐是檢驗真理的唯一標準》主要作者、南京大學哲學系教授胡福明，周二（2日）早上6時40分在江蘇省南京市離世，終87歲。1978年12月中共十一屆三中全會高度評價關於該文章問題的討論，認為對促進全黨和人民解放思想，端正思想路線，具有深遠的歷史意義。

胡福明於1935年7月出生， 江蘇無錫人。1955年，他就讀於北京大學新聞專業，翌年進入中國人民大學哲學研究班學習，1962年畢業後到南京大學政治系（後改名哲學系）任教，直至2001年退休。胡福明於1977年寫成《實踐是檢驗真理的標準》，並寄給《光明日報》。後來經其他人研究修改文章，數易其稿，最終文章以《實踐是檢驗真理的唯一標準》為題，於1978年5月10日在中央黨校內部刊物發表，翌日在《光明日報》以特約評論員文章的形式公開發表，其後獲多份官媒和軍媒轉載。

2018年，黨中央及國務院授予胡福明改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章，並獲評關於真理標準問題討論的代表人物。2020年，胡福明榮獲南京大學哲學系「最高貢獻獎」。