名人相繼離世　侯一民曾設計人民幣終年92歲

北京中央美術學院周一（2日）在官網發訃告，中國當代著名美術家、教育家、中國壁畫學會名譽會長、前中央美術學院第一副院長侯一民，於周日（1日）下6時49分在北京病逝，終年92歲。另蒙古族聲樂表演藝術家、國家一級演員拉蘇榮，於去年12月31日深夜11時47分在北京離世，終年75歲。

侯一民1930年出生，蒙古族，河北高陽縣人。他自幼師從齊白石弟子陳小溪學習中國畫。1946年考入北平藝術專科學校，曾跟隨艾中信、李瑞年、吳作人、徐悲鴻學習。1950年，他曾赴抗美援朝前線，此後一直擔任美院教學工作。2013年，他獲頒「中國美術獎終身成就獎」。作為當代壁畫的開拓者，侯一民積極推動成立中央美術學院壁畫研究室，並於1984年正式成立壁畫系。此外，他又曾參與了兩套人民幣的設計。

拉蘇榮於1947年出生在內蒙古鄂爾多斯，13歲起投身舞台藝術生涯，曾於內蒙藝術學校和中國音樂學院學習和深造，期間多次在內地重大文藝演出中獲國家級大獎。2003年起，作為「中蒙兩國蒙古族長調民歌聯合保護專家工作小組」的中方首席專家，他助蒙古族長調於2005年成功申請為世界非物質文化遺產；2007年被選為內蒙古長調藝術交流研究會會長。