內地昨增4804宗本土新冠　再多3人疫歿

國家衞健委周二（3日）公布，前一日內地新增4,804宗本土新冠確診病例，廣東省佔最多的1,829宗，福建省、北京市各多501宗和411宗。同日新增3宗本土死亡病例，2宗來自四川省，1宗由黑龍江省通報。上海近日從少數入境隔離者中驗出新型變種病毒XBB，尚未造成社會傳播。對有傳這新型病毒會攻擊人的腦部，專家稱不必過於緊張。

國家傳染病研究中心、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇周一（2日）表示，如感染過目前內地流的BF.7和BA.5.2毒株後，短期內感染XBB的機率非常低。他又指出，現有的國內外已上市新冠中和抗體藥物對於XBB的治療效果大打折扣，幾乎沒有使用治療的價值。

至於傳聞XBB主要攻擊腸道導致腹瀉，王新宇稱部分患者確實會有消化系統症狀，包括嘔吐和腹瀉等。國外也有關於XBB可能造成腹瀉的報道，但沒有出現更常見或更嚴重的情況，XBB還是以侵犯呼吸道為主。此外，腦炎也是新冠感染的罕見併發症，引起的症狀相對嚴重，惟發生機率很低。「腦霧病」只是大家對於感染新冠後自覺容易忘事或者工作效率低下的「戲稱」，並非特定的醫學診斷，一般不作為新冠後遺症看待。