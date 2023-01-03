南寧醫院擺烏龍　誤報老婦死訊家屬埋錯屍

廣西南寧市一間醫院日前疑似擺烏龍，向一名87歲老婦的家屬誤報死訊，稱老婦因搶救無效去世，家屬3日後辦理完喪事又接到院方通知，指弄錯了死亡對象，老婦還活着。

內媒周一（2日）報道，尹姓老婦今年87歲，此前住在養老院，去年12月27日傍晚養老院通知家屬，老婦因身體不適，需送往北際醫院治療。翌日凌晨，醫院通知家屬稱老婦病危，10分鐘後再稱老婦因搶救無效去世。家屬趕到醫院後，看見逝者戴的手環寫着老婦的身份信息。院方之後發出《居民死亡殯葬證》，家屬核對身份信息並掀開布簾確認遺體後，立刻把逝者帶回家，並準備喪事。至同月30日下午，醫院致電家屬指弄錯了，尹婆婆還在醫院，但家屬已埋葬逝者。家屬趕往醫院，確認老婦還在生。記者到醫院查訪時，發現尹婆婆躺在病床上，手環和床位牌更換為正確的信息，而她與逝者於同一日入院，逝者73歲，兩人相差14歲。

北際醫院院辦主任史紅冰承認，弄錯老婦與逝者的信息是醫院大意，她無明確交代具體是從哪個環節開始出錯、為甚麼會弄錯二人的資料。她與尹婆婆家屬對質時，反質疑為何家人無法認出逝者不是尹婆婆。家屬則指，當天凌晨趕到醫院時，病房很昏暗，看到病床上的逝者髮型與長相都與尹婆婆很像，沒有多想，核對手環和死亡殯葬證信息，就帶走逝者。

尹婆婆家屬指摘院方3天後才發現出問題，這樣的失誤太大，醫院沒有拿出真誠的態度解決問題，沒有交代到底是哪個環節出錯。入院時醫院應該核對老婦的身份證，確認姓名、年齡等信息，當時醫院就登記錯了，其過錯責任毋庸置疑，惟醫院至今連一句道歉都沒有，還反而來責怪他們。