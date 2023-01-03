台今增24649宗本土新冠　輸入個案168日以來最多

台灣周二（3日）新增24,649宗本土新冠確診病例，再多22宗死亡個案。境外輸入個案則新增360宗，是168日以來最多。對上一次單日輸入個案數目最多，是去年7月19日的367宗。流行疫情指揮中心公布病毒基因排序最新結果，發現當地Omicron亞型病毒BQ.1的本土感染自3%增至14%，可能成為下一波疫情主流毒株。

流行疫情指揮中心表示，本土新症分布仍以新北市4,796宗最多，其次為台中市3,231宗，台北市、高雄市、桃園市和台南市亦各多逾2,000宗。新增本土死亡個案中，包括13男、9女，年齡介乎50至90多歲，均屬重度感染，其中17人具慢性病史，15人未接種3劑以上新冠疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周共完成25宗自中國大陸入境旅客的病毒基因排序，當中20宗為BA.5.2，其餘5宗為BF.7，均與大陸目前公布的主流變種病毒株相同。近期佔美國全國確診病例逾40%的XBB.1.5變種病毒株，目前台灣本土或輸入病例均未發現。羅一鈞指出，BQ.1傳染性比較高，但嚴重度和致死率跟其他Omicron變種病毒沒有增加現象。BQ.1重複感染率比例較高，但沒有發現重症或住院增加。