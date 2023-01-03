疑不滿煙花管理規定　民眾打砸推翻警車6人被捕

因應內地放寬新冠防控，民眾趁元旦外出慶祝，不少人放煙花增添氣氛。惟多地為改善環境，已於2018年禁止民眾私下燃放爆竹煙花等危險品，網傳河南省周口市鹿邑縣城區周一（2日）晚有市民放煙花慶祝，警方前往管制時爆發警民衝突，群眾期間推翻一輛警車，多人被捕。警方周二（3日）通報，是有人故意破壞執勤警車，已向涉案8人以涉嫌尋釁滋事立案偵查，其中6人已被捕。

網上流傳情況可見，大批民眾聚集在紫氣大道弘道苑廣場，現場有人放煙花，大部分是年輕人。他們圍堵警車、向警車掟膠樽，要求警員放走因放煙花被捕的市民。警員嘗試喝止，卻遭民眾拉扯和驅趕。有人乘機坐上警車，另有人踢壞警車倒後鏡，拆下警車車牌，然後爬上車頂跳舞，期間不忘高舉展示車牌，做出各種手勢，在場人士繼續放煙花。

多名男子其後合力推翻警車，不少人見狀便拿出手機與警車合照。後來有大量特警車和消防車駛到現場，多名警員把涉事者押上警車。網傳站在警車上高舉警車車牌的男子，於周二清晨曾於社交網上傳影片，稱：「一人做事一人扛，別連累我父母。」

警方指，少數人員故意破壞停放路邊的一輛執勤警車，引起群眾圍觀，造成惡劣影響。警方依法迅速果斷處置，有效控制現場，未有人員傷亡，嚴正其他涉案人員投案自首。

新年放煙花爆竹是中國的傳統習俗，但為了改善環境，內地近年愈來愈多城市推出「禁放令」。而新冠疫情開始至今，近日有不少民眾希望放寬防疫後，可於今年元旦燃放煙花沖散陰霾。北京、遼寧、山東等部分地區日前已響應民眾要求調整政策，規定在特定時段、區域內可燃放煙花慶祝。