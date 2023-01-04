內地昨增7685宗本土新冠及5死　北京地鐵取消量體溫

中疾控周三（4日）通報，內地前一日新增7,685宗本土新冠確診病例，另多5人疫歿；其中廣東2,917宗本土新症佔最多，其次為北京820宗。北京地鐵和京港地鐵下周日（8日）後取消為進站為乘客量體溫，倡導發燒和確診患者避免乘坐公共交通工具。

外界近日關注變異毒株XBB.1.5等相關問題，中疾控病毒病所周三發布消息稱，內地通過基因組測序，去年10月至12月共報告發現XBB本土病例16宗和境外輸入199宗，但暫未監測到XBB.1.5本土病例。暫沒有證據顯示XBB.1.5進化分支，比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現，短期內由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。

山東淄博市第一醫院周日（1日）發布通告，院方正進行一項評估GS221治療輕型或普通型新冠病毒患者安全性和有效性的隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床研究，招募312名輕型和普通型的新冠患者。本試驗共有兩個治療組，經篩選後，患者隨機接受5天的GS221治療或者安慰劑治療，隨訪直到確認康復且臨床症狀全部消失或研究第14天。