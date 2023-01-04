台發清單擬禁港澳居民遊行受訪　其後刪文

英國媒體報道稱，台灣內政部移民署周二（3日）發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止的行為包括遊行和受訪等，惟該文件目前已下架。台灣陸委會周二回應稱，移民署已移除該公告頁面，不得從事的非法活動目前仍在討論中，將供港澳居民參考。

報道指，有關文件周二早上刊載於移民署網站公告欄，列出9項港澳居民不得從事的活動。禁止的行為包括不得參加選舉造勢活動或助選活動，參加遊行、抗爭等政治性質公眾活動；不得進入軍事國防地區，國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位；不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。另包括不得從事違反社會風俗或危害社會秩序的行為；不得未經許可工作，包括模特兒行騷；不得接受媒體邀請訪問；不得違反其他法令有明確規範的行為。

報道指，公告未寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，目前不確定是僅限於在台短暫停留的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士。報道引述某移民公司負責人表示，過去見過類似的清單，是針對大陸觀光客，但若相關限制適用於居留的港澳人士，很多人將失去集會自由和受訪的權利。