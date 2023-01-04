南韓境外輸入新冠個案急增　76%來自中國

南韓中央災難安全對策本部周三（4日）公布，上周境外輸入的新冠病例中，自華入境病例錄得142宗，佔31%。而周二（3日）境外輸入病例較前一天急增逾百宗至172宗，其中自華入境感染者有131人，佔76%。韓媒報道指，南韓在對自華入境者實施高強度防疫措施兩天後，該國疾病預防控制中心營運的新冠訊息管理系統周二（3日）故障，沒法將相關資訊傳給各地政府。

對策本部第一次長兼保健福祉部長官曹圭鴻在對策本部會議上表示，上周境外輸入病例有460宗，其中來自中國的病例佔近三分之一。南韓上周日均新增確診病例環比減少2.6%，約有6.5萬多宗。雖然確診病例增減反覆，但算保持穩定，曹圭鴻要求當下要對中國疫情保持高度警惕。他又指，近日宣布針對中港澳的入境防疫要求，是綜合考慮當地疫情，提前防範流入境內。

南韓周一（2日）起要求自中國大陸入境人士在入境前後必須接受新冠檢測，自港澳入境人士周六（7日）起入境時須出示48小時內核酸檢測無感染證明或24小時內非家用快速抗原檢測無感染證明。但南韓疾病控制與預防中心和首爾市政府稱，從周二（3日）上午開始，新冠訊息管理系統出現錯誤，因此本應傳達給全國市、縣、區公共衞生部門的中國入境者資訊無法送達。當地政府官員緊急討論應對方案，首爾有衞生機構提出手寫入境者資訊，但疾控中心僅稱會盡快解決系統問題。