桃園航勤勞資糾紛　工會提6大訴求獲同意

台灣長榮航空旗下機場地勤服務公司長榮航勤有大批員工不滿年終獎金（花紅）遠低於集團其他公司，在元旦連假期間集體休假，導致多班客貨航班延誤。桃園航勤公司企業工會亦出現勞資糾紛，除拒絕支援長榮航空外，另要求與資方對話，不排除到交通部抗議。勞資雙方周三（4日）上午再度協商後，資方全數同意工會的訴求。

新冠疫情衝擊航空業，桃園航勤公司企業工會表示，航班大減導致機場地勤、空廚等行業也受影響，但政府紓困薪資補貼並未真正涵蓋到地勤公司。工會抱怨經濟部與交通部所提相對應紓困方案不是不適用就是補助有限，迫使地勤公司以舉債方式應付營運開銷。工會強調，若勞資雙方協商破裂，任何不可預期的衝突在所難免，請公司盡快拿出調整營運與照顧員工的可能方案。

工會曾提出6大訴求，包括爭取夜間津貼從50元調整至75元（新台幣，下同，約13至20港元）；薪資水平提高4%，年終獎金一個月加8萬元（約2萬港元）及疫情激勵金1.5萬元（約3,900港元）；調整各職薪資上限；現行操作和技術津貼分別增加1,000元和2,000元（約260和520港元）；在同一職位10年常態晉升；非編制人員明確訂定轉任正職時間表。

工會周三上午與桃園航勤公司董事長王正明、總經理陳定銘等高層開會，經過一個多小時協商達成共識。工會會議後表示，勞資協商會議上，王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，工會原定周五（6日）在交通部的抗議活動確定取消。所屬的桃園航勤公司同日發聲明指，勞資雙方達成具體共識，其中涉及公司組織編制調整等，將依法提報董事會通過後分階段實施。