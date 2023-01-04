劉鑫網上籌江歌案賠償金　遭微博永久禁言

中國籍女留學生江歌在日本遇害案，其母江秋蓮以生命糾紛權控告兇手前女友劉鑫（後改名劉暖曦）未對江施救，山東省青島市中級人民法院上月底二審維持判劉賠償江母69.6萬元（人民幣，下同，約79萬港元）。劉其後在網上就賠償金發起募捐籌款，周三（4日）消息指，劉的微博帳號因違反社區公約，處於永久禁言狀態。

劉鑫周一（2日）晚在微博發文表示自己正經歷網暴，一度想自殺，希望給自己時間和空間去湊齊賠償金；又稱如果有人願意幫助，會叩謝他們，「一筆筆記下，大恩大德，希望有機會報答」。至周二（3日）下午，該段文字改成「該我自己承擔的我一定承擔。我有手有腳，我不怕吃苦，甚麼髒活累活都可以幹」。她又指，會公示這些資助的去向，賺到錢後會一筆一筆全部還回去。

內媒指出，劉鑫該篇文章下開通了打賞功能，截至周二下午有數百人打賞，共收到2.56萬元（約2.9萬港元），但其後關閉打賞功能。江秋蓮周二在微博發文稱，劉鑫屢次因違規被微博禁言，目前又再次註冊新帳戶，並持續在網絡發布歪曲事實的文章，還對法院判決的賠償金發起網絡募捐，申請管理員關閉其帳號。