內地入境政策調整　專家憂境外毒株輸入致疫峰

內媒近日報道稱，上海已監測到境外輸入的新冠變種病毒Omicron新進化分支XBB.1.5。內地有專家認為，中國仍會出現第二波感染高峰，但感染的人群和地域範圍將會縮小。北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，入境防疫政策將於下周日（8日）調整，隨後境外各種毒株可能會進來，並在區域內引發感染高峰。

童貽剛表示，XBB.1.5進入內地後，會與現時流行的BF.7或BA.5.2有一段時間抗衡，能否產生第二波感染高峰視乎兩個方面，一是新毒株與已流行毒株有多少相似之處，二是看當前群體免疫水平如何。目前內地已感染人群，體內有一定的中和抗體，造成一定的交叉免疫保護，但新冠病毒試探性的變異也持續存在，若其中一次變異逃避大部分人體內的免疫屏障，有可能在一個區域內引發感染高峰。

童貽剛表示，現在普遍認為，新冠病毒的變異會引發一波一波感染高峰，但其影響的人群範圍、地域範圍將有不斷縮小的趨勢。他強調，即使病毒變化再大，先前接種疫苗或感染而激發的抗體也會有交叉保護的作用。另有專家認為，經過第一波疫情之後，無論從免疫屏障還是心理準備的角度而言，後續的疫情形勢預計會好很多。