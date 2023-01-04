李鐵案消息流出　傳約20人涉案

內地官方去年11月26日通報，中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法而接受調查。有內地記者周三（4日）跟進爆料，聲稱約有20人因涉及李鐵案被帶走或協助調查，更稱涉及打假波，與2019年一場被指有可疑的中超賽事有關。

爆料的內地記者在微博發文，聲稱李鐵、鄭斌、忻峰等數名涉案人士目前處於留置階段，「單人單間獨門獨戶賓館式管理」；這種留置一般都是3個月，並根據案情會延長至6個月甚至一年，只有調查結束後才會被移送至檢察院。至於其他涉案人士，內地傳媒指除了早前曝光的某南方球隊門將（意指前國足張鷺）外，還有很多涉案人士尚未曝光，形容「僅僅從這個調查規模來看，這次挖出的人真的不少」。

這名記者續指，「李鐵案有關的北方某俱樂部總經理李某和南方某俱樂部丁總據傳被帶走協助調查，後者可能與2019年一場4：4的假球案有關」。內地傳媒指這場假波應該是指當年10月26日舉行、深圳佳兆業主場迎戰武漢卓爾的賽事，武漢卓爾大比分領先下被追和，李鐵正是武漢卓爾的主教練，深圳佳兆業總經理正好是姓丁。