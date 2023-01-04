中菲領導人舉行會談　願妥善處理海上問題

中國在海南三沙永興島的油站項目早年已正式啟動。

中國國家主席習近平周三（4日）在北京人民大會堂，與菲律賓總統小馬可斯舉行會談，屬對方就任後首次訪華，也是中方今年接待首位外國領導人。他稱中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、風能及新能源汽車等綠色能源合作。

會談舉行前，習近平在人民大會堂北大廳為馬科斯舉行歡迎儀式。他形容中菲是一衣帶水的近鄰，又指中菲雖然國情不同、體制各異，但在追求發展的道路上目標相似、路徑相通，合作潛力巨大，雙方應該加強兩國政府部門、立法機構、政黨之間的交流互鑒，深化發展戰略對接，在各自現代化進程中交融互促，更好助力兩國發展繁榮。

此外，他亦提及中菲已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，是支撐兩國全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮點。

小馬可斯稱，他期待雙方保持密切溝通，全方位加強合作，開啟菲中全面戰略合作關係的新篇章，更好合作解決兩國共同面臨的挑戰和問題，菲方願同中方挖掘潛力，繼續豐富兩國關係內涵，深化農業、基建、能源、人文、貿易、投資、科技、數字經濟等領域合作。他重申菲方堅持一個中國政策，願繼續通過友好協商妥善處理海上問題，同中方重啟油氣開發磋商。