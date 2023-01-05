傳陸禁輸午仔魚滯銷致大量死亡　台漁業署否認

台灣屏東魚塘近日被揭有大批午仔魚死亡，魚屍直接丟入大排，流到下游出海口造成臭氣沖天，漁民出海亦受影響。台媒周二（3日）報道，大陸海關早前禁止輸入，導致大量午仔魚滯銷死亡。台漁業署隨後回應稱，屏東塭豐漁港及相關大排漂浮午仔魚屍是因養殖密度過高，管理不當伴隨海洋弧菌感染所致，沒有滯銷情況。

報道指，屏東塭豐漁港水面上漂滿大量魚屍，夾雜垃圾，傳出陣陣腐臭味。台灣漁業署周二發布新聞稿稱，當局得悉相關報道後，已要求屏東縣政府及產地了解情況，屏東縣政府已依權責清除及追查。當局調查發現吳姓養殖戶因管理不當造成「泛池」，屬單一突發事件，最高可罰款15萬元新台幣（約3.9萬港元）。「泛池」指放養密度過大，水中溶解氧過低，造成大量魚類窒息死亡。

台漁業署表示，自去年12月8日起受大陸禁運影響午仔魚輸銷部分，漁業署現已規劃推動相關內外銷及產銷應對措施，分散市場集中風險穩定市場供需。該部門續稱，目前香港市場通路仍持續輸銷，台灣內部銷售方面也正常，批發市場流通量持續增加，禁運後至上月30日，13處消費地批發市場交易量較前一年同期更增加114%。