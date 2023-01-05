XBB恐再衝擊內地　專家分析感染峰值不會太高

外界擔憂新冠變種毒株XBB.1和BQ.1傳染力和免疫逃逸能力比Omicorn BA.5.2或BF.7更強，恐再現新一輪感染高峰。上海市新發再現傳染病研究所所長徐建青周三（4日）引用數據分析，指XBB.1.5在中國機會不多，其後代有機會掀起點小波瀾，但峰值不會很高，會是一個小感染峰。惟他強調，中國還會有一至兩輪不小的感染峰，水平估計是第一輪峰的四分之一到五分之一左右。

徐建青以世界衞生組織（WHO）公布的美國和印度新冠近3年峰值曲線舉例，美國因變種病毒Alpha或Beta感染峰較大，Delta感染峰出現較晚，且感染峰明顯低；而Delta峰低，所以Omicron的BA.2的峰出現早且峰高，但其後的BA.5的峰就晚、出現峰低。而印度流行的Delta毒株感染峰很高，Omicron變種毒株的感染峰便相隔一年，出現得很晚，且感染峰值很一般。

徐建青認為XBB.1不會比Omicron BA.2造成更大震盪，因其在BA.2的基礎上出現。他又分析，疫苗接種與人群感染比例所共同構建的免疫屏障，在未來是否感染及易感人群的多少中將發揮主要作用。徐建青強調，未來在中國也不會有大規模的新冠流行，以後新冠在中國人群中或相當於一般呼吸道的病毒，即和流感相似甚至更輕。