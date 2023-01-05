中菲同意妥善管控分歧　建立涉海溝通機制

中國國家主席習近平周三（4日）在北京人民大會堂，與上任後首次訪華的菲律賓總統小馬可斯舉行會談。中菲聯合聲明於周四（5日）公布，雙方簽署至少14份合作文件，包括建立涉海溝通機制等。雙方強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧，並重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意以和平方式處理爭議。

中菲雙方一致同意在新形勢下，進一步加強兩國全面戰略合作關係，承諾深化農業、基建、能源和人文4大重點領域合作，並在國防、安全、科技、貿易和投資等領域拓展更多合作途徑。雙方亦同意進一步發展雙邊貿易，爭取恢復並超越疫情前雙邊貿易額，將為菲方出口產品擴大市場准入，簽署多份農業合作文件，持續深化共建「一帶一路」倡議和「多建好建」規劃對接，盡快重啟海上油氣開發磋商，在太陽能、風能、電動汽車、核能發電等領域探討合作。

雙方肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用，決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制，重視並同意盡快召開中菲海警海上合作聯合委員會第4次會議，適時舉行年度防務安全對話。雙方同意進一步擴大環境保護、海洋經濟等領域涉海務實合作，歡迎簽署中菲旅遊合作諒解備忘錄執行計劃，並同意探討開展氣象、航天測控等領域合作，考慮建立火箭發射訊息通報機制，在火箭殘骸回收返還方面合作。