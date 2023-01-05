內地昨增9308宗本土新冠　國產心肺輔助設備獲批上市

中疾控周四（5日）通報，內地前一日新增9,308宗本土新冠確診病例，其中以廣東3,412宗佔最多，另多1人疫歿，來自山西省。為確保重症患者治療需要，國家藥監局周三（4日）應急批准深圳漢諾醫療科技有限公司體外心肺支持輔助設備、一次性使用膜式氧合器套包註冊申請。

作為首個國產體外膜肺氧合治療（ECMO）設備及耗材套包獲批上市，上述兩款產品配合使用，用於急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治療方法難以控制並有可預見的病情持續惡化或死亡風險的成人患者。藥品監督管理部門強調，將加強該產品上市後監管，保護患者用械安全。

國家藥監局周二（3日）亦發布通知，要求加強對中藥飲片、中藥配方顆粒監管。其中包括加強中藥材品質管理，優化醫療機構中藥製劑管理，完善中藥審評審批機制，重視中藥上市後管理，提升中藥標準管理水平，加大中藥安全監管力度，推進中藥監管全球化合作等。

多地醫院的急症室擠滿病人，中疾控前主任高福周二在首席經濟學家論壇的直播中強調，醫院不是菜市場，不應該來「排隊搶菜」，內地應該逐漸過渡到「看病要預約」。高福續稱，若民眾一直停留在得病就去排隊的認知，那麼醫療資源永遠也不夠用；另呼籲民眾一起轉變觀念，把醫療資源利用好。