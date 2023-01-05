大陸赴韓落地檢感染率31.5%　連升兩日

南韓疾病管理廳周四（5日）公布統計數字，自中國大陸入境旅客周三（4日）的落地檢中，新冠感染率升至31.5%。相對落地檢實施首日的20%及第二天的26%，比率持續上升，3天平均感染率為26.1%。由於周四起自大陸入境旅客須出示行前無染疫證明，落地檢感染率有望降低。

據通報，1,924名自華入境人士周三飛抵仁川國際機場，其中327名短期居留外籍人員在機場接受核酸檢測，發現103人確診。自華入境韓籍人士和長期居留外籍人士在居住地附近衞生站進行的核酸檢測結果，則未統計在上述數據中。周三自華入境落地檢、住地檢合計篩出137宗確診病例，佔輸入病例總數的逾70%。

南韓防疫部門表示，包括本國人在內的全體自華入境人士確診病例統計數據，將改為每周公布一次。從大陸乘飛機赴韓的所有旅客周四起，須提交在行前48小時核酸檢測或在行前24小時抗原檢測無感染證明，但出於參加葬禮等人道主義目的和公務需要而訪韓的人、未滿6歲的嬰幼兒、確診10天後40天以內的人可免交證明。另外，從香港和澳門地區赴韓人士須從周六（7日）起提交無染疫證明。