香港赴內地下周日起毋須全員檢測　要無染疫證明

國務院聯防聯控機制綜合組周四（5日）發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，自下周日（8日）起不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測無感染結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

從香港入境內地人士，如健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發燒等症狀人員，由海關進行抗原檢測。一旦結果顯示染疫，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。若結果顯示無染疫，則由海關依法規實施常規檢疫。內地對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，毋須憑行前新冠病毒感染核酸檢測無感染結果入境。

與此同時，恢復在香港、澳門國際機場轉機或過境進入內地服務；取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量；簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率；加強重點城市航班接收能力建設；各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。此外，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注；逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。