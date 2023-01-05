天然氣限購兼頻頻停供　民眾難取暖凍病

內媒周四（5日）報道，河北省邢台市、邯鄲市、保定市等多地民眾，近日在網上留言反映遭遇天然氣限購、停氣等問題。有邢台民眾指任澤區倪家莊村一直沒法購買天然氣，導致家中未能正常取暖，有感染過新冠的老人身體虛弱，身體都凍壞。官方回應時承認，中國燃氣公司在河北全省範圍內氣源合約量不足，供氣量與需求量間存在缺口，已約談高層要求整改。

邢台南宮市一名網民留言稱，現在正值供暖期間，天然氣經常在沒通知下斷氣，而且每月燃氣限購150立方米，正常燒暖氣一個月都不夠用，現在經常性地斷氣、斷供，對他們的生活造成嚴重影響，無法供暖、做飯給孩子。同市另一網民指現在經常停氣，白天只有三餐做飯供氣，晚上一停就是一夜，家中老人、嬰兒經常凍得無法休息，全個蘇村鎮感冒發燒的人很多，希望解決取暖問題，做到不停氣，購氣不限制。

邢台南宮市委辦公室上月30日統一回覆稱，網民反映的問題屬實，主因是中燃公司在全省範圍內氣源合約量不足，相關市領導已開展協調調度，要求企業立即整改，確保群眾溫暖過冬。相關部門同時積極向上級反映，協調充足氣源，全力做好氣源保障工作。邯鄲市政府回應館陶縣的類似情況時則指，前期受上游中石化管道錯峰調節管道壓力影響，導致下游氣量不足，從而出現供氣不足。該縣已對上申請增加供氣量，近日將逐步改善，預計本月初會徹底改善供應情況。