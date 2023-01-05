內地航空公司　將復飛來往香港及上海航班

隨即新冠疫情防控措施放寬，內地不少航空公司分別作出相關政策調整，其中海南航空周三（4日）發布公告指，由下周四（12日）凌晨0時開始，所有目的地為北京的國際航班將不再分流，會按照航班計劃直接在北京降落。另有航空公司恢復來往香港的航班。

春秋航空周四（5日）宣布，為進一步滿足旅客往來需求，將陸續恢復更多國際和地區航線，其中上海浦東往來香港的航班會於下周六（14日）起恢復，每天開出，單程票價最低490元人民幣（約556港元）。有旅遊平台數據顯示，農曆新年赴港機票預訂同比增18倍，分析指香港和內地恢復通關在即，加上農曆新年出行預訂窗口期，預計香港旅遊將於迎來一波顯著的復甦。

民航局、國家衞健委和海關總署於2020年3月22日聯合發布通告，宣布為嚴控首都疫情輸入風險，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須在同年3月23日起，從指定第一入境點，如天津、石家莊、西安等12個城市進行檢疫和辦理入境手續。通告其後根據疫情變化更新，陸續恢復輸入病例較少的國家到北京的直航航班，而海南航空的最新公告，意味着實施近3年的北京入境航班分流措施正式結束。