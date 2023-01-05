中國航天今年擬宇航發射逾50次　推進探月

中國航天科技集團近日召開2023年型號工作會後，周三（4日）發布消息稱，內地今年計劃安排50餘次宇航發射任務，全面推進探月工程四期和行星探測工程，並開展嫦娥七號、天問二號等型號研製工作，完成長征六號丙運載火箭首飛等。

該集團周二（3日）開會總結去年集團公司型號工作，分析當前及今後一個時期的發展形勢，並部署2023年的重點任務。董事長吳燕生表示，集團去年成功實施6次空間站建造發射任務和2次飛船返回任務，中國空間站全面建成，宇航發射64次，年發射次數首度突破50次，創下宇航發射和型號飛行試驗連續成功的新紀錄。

集團總經理張忠陽發布工作報告指，除上述任務外，今年另計劃將空間站工程進入應用與發展階段，空間站轉入常態化營運模式；完成商業航天和整星出口合約履約工作等。吳燕生早前為青少年授課時曾表示，探月工程四期中，嫦娥六號計劃於2025年前後在月球背面採樣返回，嫦娥七號計劃於2026年前後開展月球南極的環境與資源勘查，嫦娥八號計劃在2028年前後發射，將與嫦娥七號組成月球南極的科研站基本型。