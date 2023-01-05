台美簽反潛機支援案　台海局勢連續3年列最高風險

台灣國防部周四（5日）公布最新決標公告指出，台美已簽署反潛戰機後續技術支援案，由美方技術人員進駐台灣，協助空軍執行P3C反潛機相關技術升級以維持戰力。該支援案的金額逾14.8億元新台幣（約3.77億港元），由台駐美軍事代表團與美國在台協會共同簽署，執行期由上月15日至2027年8月31日。

台國防部另公布，至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍12架次軍機、4艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中4架次軍機進入台西南空域。對於跨年期間，曾有一批殲10、殲16戰機越過中線，首度逼近桃園和新竹外海24浬鄰接區上空，台軍前空軍副司令張延廷稱，解放軍戰機到台上空不用3分鐘，台戰機緊急起飛至少要5分鐘，根本沒時間應變。

美國智庫外交關係協會（CFR）周三（4日）發表「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey），指中國大陸對台加強施壓、台海恐爆發嚴重危機，連續3年位居全球潛在衝突中最高級別，美國和中國或俄羅斯陷入軍事對峙的風險升高。