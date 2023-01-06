觀光車超速致翻側2死15傷　3人遭立案

甘肅蘭州野生動物園去年5月有旅遊觀光車翻側，造成2人死亡、15人受傷。蘭州市市場監督管理局周四（5日）通報稱，肇事主因是沈姓司機違反操作規程，駕駛觀光車搭載乘客在園區內行駛途中，在下坡路段超速行駛，從左側超越前方車輛後，操作不當翻側。司機和旅遊公司2人被立案調查，紀檢監察機關對11名公職人員，分別給予撤銷黨內職務或警告等處分。

事發後，蘭州市委、市政府等組成事故調查組，調查發現涉事車輛所屬的營運公司對安全生產責任制建立不全面，安全管理能力不足；隱患排查治理不落實，安全責任缺失等。沈姓司機被吊銷特種設備作業人員資格，司法機關以涉嫌重大責任事故罪對其立案。涉事公司負責人常某某等2人，因涉嫌重大責任事故罪，被司法機關立案；該公司另被罰款20萬元人民幣（約23萬港元）。

紀檢監察機關對事故負有責任的行業部門、屬地黨委政府及國有企業的多名公職人員，分別給予撤銷黨內職務、政務撤職、黨內嚴重警告、黨內警告、誡勉談話的黨紀政務處分。調查組強調，要堅決防範化解重大風險，強化安全生產底線思維，強化安全監管責任落實，持續開展安全隱患大排查，紮實做好整改工作，堅決守住安全生產底線。