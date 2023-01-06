內地昨增9543宗本土新冠　再多5人疫歿

中疾控周五（6日）通報，內地前一日新增9,543宗本土新冠確診病例，其中廣東報告3,143宗佔最多，其次為廣西的1,807宗；同日新增5宗死亡病例，分別由黑龍江、江西、山東、重慶和四川報告。中國工程院院士張伯禮近日接受官媒訪問時再次指出，有關「XBB主要攻擊腸道」的說法並不準確。當前臨床觀察，感染新冠後3到6個月內發生二次感染的機率比較低。

張伯禮指出，二次感染新冠病毒的機率主要與人體免疫水平、病毒株變種，以及後期個人防護有關。目前XBB病毒和內地流行的BA.5有所差異，隨着感染BA.5後一段時間，人體免疫水平下降，遇到免疫逃逸能力強的新毒株，再感染的風險會一定程度增加。但在新冠病毒感染後，人體免疫系統已在發揮作用。免疫功能正常的人群在短時間內再次感染風險比較小，而且感染後的症狀通常比第一次輕微，但也有個別報告症狀會加重。

張伯禮稱，XBB病毒可能造成腹瀉，但從目前收集到的資料來看，並沒有出現更常見或更嚴重的迹象，該病毒株還是以侵犯呼吸道為主。他提醒，對抗新冠病毒的「主力」是自身免疫力。因此，囤藥不如囤「好身體」。另對於新冠康復者，疫情期間預防二次感染最好的辦法，仍是落實好防護措施，特別是對老年人和兒童康復患者，應當保暖、盡量少聚集、保證良好的衞生習慣、注意營養飲食，增強免疫力。