內地春運客流約20億人次　已批覆約1.3萬班港澳台航班

國新辦於周五（6日）召開記者會，由多個部門負責人介紹今年春運服務保障有關情況。會上稱，今年是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。初步預計，春運期間客流總量約為20.95億人次。截至周四（5日），民航局已批覆春運期間港澳台地區航線客運航班計劃13,230班。

今年春運從1月7日至2月15日，一共40天。預料期間客流總量較去年同期增加99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。交通運輸部副部長徐成光於會上稱，今年春運具有「三大一多」的特點，即客流大幅增長、貨運需求大幅增加、一線人員感染風險較大，以及安全生產風險隱患增多。

由於今年春運是全面落實疫情防控優化措施，及「乙類乙管」各項措施以來的第一個春運，預計民航客流量將明顯增長。全民航日均安排客運航班11,000班，為2019年春運期間的73%左右。會上又提到，去年民航局新頒發和換發16個香港航線和3個澳門航線經營許可。截至周四（5日）民航局已批覆春運期間港澳台地區航線客運航班涉及186條航線，47個大陸通航點，28家航空公司每周安排2,331班客運航班。