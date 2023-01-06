塔利班重掌阿富汗以來首次　與華簽石油開發協議

自塔利班前年8月奪取阿富汗政權後，其與中國的關係引發關注。塔利班周四（5日）與中國一間石油公司簽署開發阿富汗北部石油的協議，這是塔利班再度掌權後簽署的首份主要外國投資協議。國際社會因人權等原因沒有承認塔利班政權，中國也沒有正式承認塔利班，但表示會與對方就阿富汗的經濟開發合作。

出席簽約儀式的塔利班礦業部長迪拉瓦爾（Shahabuddin Dilawar）表示，該國政府與新疆中亞石油天然氣有限公司簽署的協議，會讓中國每年投資1.5億多美元（約11.7億港元）開發阿姆河盆地的石油。協議規定在阿富汗進行原油加工，中方會在當地建設一座煉油廠。迪拉瓦爾稱，中方投資預計3年後增至每年5.4億美元（約42.1億港元）。協議為期25年，塔利班政權在項目中持股量將由最初的20%增至75%。

中國駐阿富汗大使王愚表示，簽署合作協議是促進中阿雙邊關係的良好開端。他敦促中方公司嚴格遵守阿富汗法律，同時履行合約責任義務。他希望阿富汗方面確保項目平穩安全運行，以加強更多外國投資人開發商業和阿富汗的信心。中國石油天然氣集團曾與阿富汗前政府簽署類似協議，開發阿姆河流盆地的石油。迪拉瓦爾稱，之前的合約不能執行，因為有「很多問題」，但沒有解釋。阿富汗政府重新起草了文件，解決這些問題。