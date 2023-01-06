台今增逾2.7萬宗本土新冠　多62人疫歿

台灣中央流行疫情指揮中心周五（6日）公布，當地新增27,281宗本土新冠個案，數字較前一日下降，與一周前相比則微升0.2%。當地另多395宗境外輸入個案及62人疫歿。中央流行疫情指揮中心另公布周日（1日）大陸入境航班乘客的唾液PCR篩檢結果，確診個案定序出3種變異株，以BA.5.2、BF.7為主，還有小部分BA.5.1，均為台灣已檢測出現過的變異株。

本土新症以新北市5,520宗佔最多，其次為台中市、高雄市、桃園市和台北市。新增的死亡病例年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分具慢性病史，其中41人未接種3劑以上新冠疫苗。死者包括一名無慢性病史的40多歲女子，已接種3劑疫苗，上月21日快測確診，同月30日在家昏迷，送院前已不治身亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

高雄市長陳其邁表示，周四（5日）乘大陸直航班機自小港機場入境的旅客，篩檢感染率達26.8%，表示大陸有普遍社區傳播現象、疫情相當嚴峻。他擔心會有新的變異株出現，造成另一波感染，會將有關採檢送至昆陽實驗室做檢測，確定有無新的變異株。