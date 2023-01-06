解放軍半潛船訓練曝光　展示遠距離轉運能力

內地官媒周四（5日）罕見地公布隸屬南部戰區海軍的半潛式運輸艦飲馬湖號訓練畫面。官媒稱，該艦能下潛至預定水深，還能在甲板上裝載多種類型艦船裝備，並進行遠距離轉運。內媒曾報道，半潛式運輸艦能將航程有限的氣墊登陸艇載到較遠地區，再在近岸釋放，從而將各種重型陸戰裝備和士兵輸送上岸，實施奪島搶灘登陸作戰，對維護南海海域和島嶼安全發揮巨大作用。

影片指出，飲馬湖號近日前赴近千海里外的多個陌生海域，開展艦船轉運訓練，貼近實戰檢驗半潛船精準投送、多元保障能力。訓練中，飲馬湖號克服了準備時間短、氣象條件差、運輸距離長等困難，連續輾轉於多個不同訓練海域，完成複雜條件下多種類型裝備遠距離轉運訓練。

據內媒報道，半潛式運輸艦又稱半潛式母船或半潛船，外觀特徵非常明顯，有別於一般水面艦艇，通常擁有較深的吃水，卻不似潛艇般完全隱沒於水中，而是有部分艦體或結構露出水面。該艦通過本身壓載水的調整，能迅速改變自身的浮力實施上浮或下潛。滿載排水量20,000多噸的飲馬湖號，在戰時可成為戰損艦艇的海上臨時修船塢，或將艦艇從海上運回船廠。