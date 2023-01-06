深圳陸路口岸為通關加強準備　商店趕緊裝修

內地與香港通關在即，為確保通關初期運作暢順，各大口岸周四（5日）起已紛紛作準備。有媒體報道，在每日預約名額最多的廣東深圳福田口岸，保安明顯加強，現場除放置鐵馬，亦有大批公安和保安員在駐守。另有工作人員忙於勘查、維護及整理各項設備。

福田口岸一名工作人員周四表示，當天接到通知要為之後有序通關提前做好準備。在與口岸接駁的福田口岸地鐵站內，不少工作人員也對售檢票機及進出口物資進行排查、準備。有港鐵（深圳）公司相關人士稱，4號線福田口岸站近期就各種設備進行針對性維護和巡檢，並安排員工強化崗位培訓及不同場景的演練。深圳市公安局福田分局出入境服務大廳出現人龍，主要是為辦理澳門旅遊簽證，或孩子在香港讀書，也有部分人諮詢去香港旅遊的事宜。但工作人員稱，目前未有赴港旅遊的具體通知，要等正式發布。有附近店舖老闆聽聞通關消息後，近日更連夜裝修店舖。

其餘陸路通關口岸，深圳灣口岸由於疫情期間保持運作，內媒發現水馬尚未完全撤離，依然設有疫情防控檢查點。文錦渡口岸外部圍欄已拆除，大樓內部燈火通明。現場安保人員透露，口岸內部正進行設備測試。

至於來往港深兩地的水路安排，蛇口郵輪母港恢復來往香港機場客輪班次，第一階段計劃每日往返香港機場共14個班次；蛇口往返香港上環每日進出4個班次，航程約50分鐘，下船後抵達香港港澳碼頭。深圳機場碼頭往返香港中港城碼頭亦恢復營運，下周日（8日）起每日6班次；深圳機場往返澳門會在下周日至一（9日）每日2班次，下周二（10日）起增至4班次。

深圳市口岸辦公室周五（6日）公布調整粵港跨境貨車運輸措施，包括恢復所有跨境車司機入境資格，取消各項預約申報，不對跨境貨車司機和進口貨物等採取檢疫措施；司機憑入境前48小時內新冠核酸檢測無感染證明即可入境；同時取消司機在深圳口岸接受核酸檢測的措施。