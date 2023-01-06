內地發布新修訂診療方案　增加抗原檢測為診斷標準

國家衞健委和國家中醫藥管理局周五（6日）發布《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》，新修訂的方案除提及對疾病名稱進行調整外，另不再判定疑似病例，並增加抗原檢測陽性（受感染）作為診斷標準。

國家衞健委等部門修訂試行第九版的診療方案，新方案認為目前新冠已可通過核酸和抗原檢測等方法快速診斷，為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，遂不再判定疑似病例。其中抗原檢測對於病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性，患者可通過抗原檢測得到及時診斷。加上多數患者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便他們快速自我檢測。

新方案另進一步優化臨床症狀分型，不再要求病例集中隔離收治，進一步完善治療方法，調整出院標準和醫療機構內感染預防與控制等。官方將臨床分型調整為根據感染者病情嚴重程度，分為輕型、中型、重型、危重型。此外，不再對患者出院時核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據其健康恢復狀況等綜合研判。當患者病情明顯好轉，生命體徵平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，可轉為口服藥物治療，沒有需要進一步處理的併發症等情況時，可考慮出院。